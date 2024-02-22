Делегация США с конгрессменом прибыла на Тайвань

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — говорится в сообщении законодателя. Галлахер возглавляет в Палате представителей спецкомитет, занимающийся проблематикой Китая и исходящих от него угроз.

Парламентарий также указал, что США поддерживают Китай.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разместят спецназовцев сухопутных войск (известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

