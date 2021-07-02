Байден сообщил, кого коснулась трагедия с обрушением здания во Флориде
2 июля 202101:07
Граждане стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля, есть среди тех, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
По его словам, власти помогают в предоставлении виз для членов семей пострадавших из других стран.
Также глава государства заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru