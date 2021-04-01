Байден снова споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден споткнулся при посадке в самолет в Питтсбург. Поднимаясь по трапу, в одной руке он держал дорожную сумку, в другой – зонт. На этот раз ему удалось сохранить равновесие и не упасть. При этом на улице шел сильный дождь.

Байден упал, поднимаясь по трапу президентского самолета

Ранее в марте Джо Байден при подъеме на борт Air Force One, который вылетал в Атланту, несколько раз споткнулся и упал. Видео инцидента тогда разлетелось в интернете и получило множество комментариев. В частности, бывший президент США Дональд Трамп высмеял падение бывшего своего соперника на выборах.

В Белом доме объяснили падение Байдена сильным ветром.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СамолетДжо Байден
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