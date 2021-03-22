Трамп прокомментировал падение Байдена во время подъёма по трапу самолета

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял падение с трапа самолета действующего главы государства Джо Байдена. Видео с выступлением 45-го президента опубликован в социальной сети TikTok.

«Я видел, как Джо Байден поднимается по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», - отметил Трамп и в очередной раз добавил, что результаты выборов, по итогам которых к власти пришёл кандидат от демократов, являются «спорными».

Действующий президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал при подъеме на борт Air Force One, на котором глава государства вылетал в Атланту. В Белом доме рассказали, что причиной инцидента стал сильный ветер.

Ранее Трамп подверг критике миграционную политику администрации Байдена, сообщает RT. Комментируя наплыв мигрантов на юге США экс-президент США заявил, что новому главе государства передали «самую безопасную границу в истории», однако новые власти «превратили национальный триумф в национальную катастрофу».

