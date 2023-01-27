Байден сменил главу аппарата Белого дома
Рона Клейна на посту главы аппарата Белого дома сменит Джефф Зиентс, до этого занимавший должность координатора администрации президента США по реагированию на пандемию COVID-19. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».
Президент США, объясняя перестановку, отметил, что важно назначить на это место того, кто понимает, что значит руководить командой, и кто сосредоточен на выполнении задач.
«Я уверен, что Джефф продолжит служить примером умного и стабильного лидера», - говорится в заявлении Байдена.
Официальное вступление в должность Зиентса пройдет на следующей неделе.
Президент США поблагодарил прежнего руководителя своего аппарата, а также его жену и троих детей за плодотворное сотрудничество.
Ранее в Белом доме заявили о неучастии США в конфликте на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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