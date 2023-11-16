В Сан-Франциско завершились переговоры Байдена и Си Цзиньпина
16 ноября 202305:18
В американском Сан-Франциско закончились переговоры лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщает администрация США.
Переговоры продолжались около 2,5 часов. Об их итогах ничего неизвестно.
Известно, что во время переговоров Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт между двумя странами привел бы к «невыносимым последствиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru