В Сан-Франциско завершились переговоры Байдена и Си Цзиньпина

В американском Сан-Франциско закончились переговоры лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщает администрация США.

Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

Переговоры продолжались около 2,5 часов. Об их итогах ничего неизвестно.

Известно, что во время переговоров Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт между двумя странами привел бы к «невыносимым последствиям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин

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