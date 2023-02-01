Байден считает, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата
Американский лидер Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир. «Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — заявил президент США.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции в Женеве заявил о глубоком разочаровании ввиду бездействия глав мировых держав в решении проблемы изменения климата Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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