Байден считает, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата

Американский лидер Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

Экс-сотрудник Белого дома предупредил, что до ядерной войны осталась наносекунда

По словам главы государства, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир. «Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — заявил президент США.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции в Женеве заявил о глубоком разочаровании ввиду бездействия глав мировых держав в решении проблемы изменения климата Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматЯдерное ОружиеСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры