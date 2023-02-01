Байден считает, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата

По словам главы государства, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир. «Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — заявил президент США.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции в Женеве заявил о глубоком разочаровании ввиду бездействия глав мировых держав в решении проблемы изменения климата Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

