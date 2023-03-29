Байден: российское ядерное оружие еще не размещено в Белоруссии

При этом глава государства выразил обеспокоенность заявлениями Москвы о таких планах. «Они этого еще не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолете», — отметил Байден.

Напомним, в Белоруссии назвали размещение ядерных боезарядов на своей территории законным.

