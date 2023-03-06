Байден рассказал, что врачи проверяли у него наличие мозга
Президент США Джо Байден сообщил, что перенес хирургическое вмешательство, передает РИА Новости.
В общении с пожарниками глава Белого дома рассказал, что однажды вернулся из поездки и начал испытывать сильные головные боли.
По словам президента США, врачи поставили ему диагноз. Какой именно Байден уточнять не стал.
«Им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», - сказал американский лидер.
Глава Белого дома отметил, что операция длилась 9 часов. По признанию 80-летнего политика, хирургическое вмешательство спасло ему жизнь.
Здоровье Джо Байдена является угрозой для государства, заявил ранее бывший врач Белого дома, член Республиканской партии Ронни Джексон. По его мнению, у американского лидера наблюдается снижение когнитивных функций, пишет НСН.
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