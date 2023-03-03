Теряет способность говорить: в США раскрыли правду про Байдена

По его словам, доказательство тому – миллион подобных видеоотрывков за последние годы. У президента недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять США. Карлсон отметил, что из-за того, что это естественный процесс, приказано игнорировать это.

Ранее психотерапевт оценила состояние Байдена после заявлений экс-врача Белого дома.

