Теряет способность говорить: в США раскрыли правду про Байдена
3 марта 202305:17
Американский лидер Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, доказательство тому – миллион подобных видеоотрывков за последние годы. У президента недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять США. Карлсон отметил, что из-за того, что это естественный процесс, приказано игнорировать это.
Ранее психотерапевт оценила состояние Байдена после заявлений экс-врача Белого дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru