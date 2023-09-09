В МИД заявили о дедолларизации расчетов между Россией и Китаем

«Доля национальных валют в ... расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%», — указал дипломат.

По словам Зиновьева, на Московской бирже объемы торгов парой рубль/юань превысили торги долларом. Экономические операторы РФ и КНР массово уходят от «токсичных» западных валют, отдавая предпочтение более надежным и безопасным рублю и юаню.

В то же время дипломат отметил, что «политическая и экономическая турбулентность» в мире отражается на деятельности финансовых организаций.

«Но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно», — заключил Зиновьев.

