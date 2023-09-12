Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая

«Мы ... за последние годы достигли беспрецедентного уровня наших отношений, это касается всех сфер нашего взаимодействия», — подчеркнул президент.

Как отметил Путин, Москва и Пекин дружат в интересах своих народов, а не «против кого-то», и не создают военные союзы.

Ранее глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что китайско-российские отношения на данном этапе стали более зрелыми, крепкими и «полными жизненной силы», напоминает «Свободная пресса».

