Байден рассчитывает, что Конгресс выделит дополнительную помощь Киеву

Американский лидер Джо Байден ожидает, что республиканцы в Конгрессе США выделят дополнительные средства на оказание помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Байден подписал проект финансирования правительства США

Он сослался на обещание республиканцев обеспечить прохождение законопроекта о выделении помощи Украине.

Ранее республиканцы в американском Конгрессе добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Украине финансовой помощи.

Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденКонгресс США

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