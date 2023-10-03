Байден рассчитывает, что Конгресс выделит дополнительную помощь Киеву
3 октября 202304:02
Американский лидер Джо Байден ожидает, что республиканцы в Конгрессе США выделят дополнительные средства на оказание помощи Киеву, сообщает ТАСС.
Он сослался на обещание республиканцев обеспечить прохождение законопроекта о выделении помощи Украине.
Ранее республиканцы в американском Конгрессе добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Украине финансовой помощи.
Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден рассчитывает, что Конгресс выделит дополнительную помощь Киеву
- Лондон одобрил атаки ВСУ по российским бойцам ракетами Storm Shadow
- СМИ: сын Байдена может быть связан с европейской сетью секс-торговли
- Российская юмористка пожаловалась на сексизм в КВН
- В Чехии выступили за переговоры о вхождении Украины в Евросоюз
- Бузова рассказала о своей личной жизни
- Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник Украины
- В аэропорту Чебоксар парашютистка приземлилась на взлетную полосу перед самолетом
- В Китае установлен мировой рекорд по быстрейшей ходьбе по слэклайну
- Матвиенко обсудила с Кубой запуск карт «Мир»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru