Байден подписал проект финансирования правительства США

Глава Белого дома Джо Байден подписал проект финансирования американского правительства, сообщает администрация США.

Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине

Документ рассчитан до 17 ноября. В него не входит помощь Киеву. Закон также продлевает до 17 сентября действие некоторых истекающих полномочий.

Ранее Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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