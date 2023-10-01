Байден подписал проект финансирования правительства США
1 октября 202308:40
Глава Белого дома Джо Байден подписал проект финансирования американского правительства, сообщает администрация США.
Документ рассчитан до 17 ноября. В него не входит помощь Киеву. Закон также продлевает до 17 сентября действие некоторых истекающих полномочий.
Ранее Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru