В США не исключают версию внеземного происхождения сбитых объектов

По его словам, этим вопросом должны заниматься американские спецслужбы. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на этот момент», — заявил он, отвечая на вопрос о том, отказалось ли Министерство обороны от версии об инопланетном происхождении объектов.

Хёрк признал, что американские военные не могут точно сказать, «за счет чего они держатся в воздухе». По его словам, объекты были похожи друг на друга по размеру и скорости перемещения.

Ранее в Пентагоне заявили, что неизвестная воздушная цель на севере США представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски. В настоящее время выясняются природа, принадлежность и назначение объекта, который летел над озером Гурон в штате Мичиган.

