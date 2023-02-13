В США не исключают версию внеземного происхождения сбитых объектов
В США не исключили возможность внеземного происхождения сбитых за последнюю неделю над страной и соседней Канадой объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США генерала Глена Ван Хёрка.
По его словам, этим вопросом должны заниматься американские спецслужбы. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на этот момент», — заявил он, отвечая на вопрос о том, отказалось ли Министерство обороны от версии об инопланетном происхождении объектов.
Хёрк признал, что американские военные не могут точно сказать, «за счет чего они держатся в воздухе». По его словам, объекты были похожи друг на друга по размеру и скорости перемещения.
Ранее в Пентагоне заявили, что неизвестная воздушная цель на севере США представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски. В настоящее время выясняются природа, принадлежность и назначение объекта, который летел над озером Гурон в штате Мичиган.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Роскосмос: Российская орбитальная станция получит «броню» от метеороидов
- В США не исключают версию внеземного происхождения сбитых объектов
- СМИ: рекламу в смартфонах Xiaomi могут признать незаконной в России
- Пентагон: сбитый в США объект представлял угрозу
- Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России
- Пушков считает, что отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться
- Пакистан отправил Киеву 10 тысяч реактивных снарядов «Градов»
- СМИ: сбитый в США воздушный объект имел восьмиугольную форму
- Жители Франции протестовали против НАТО и участия Парижа в конфликте вокруг Украины
- Правительство предложило новую схему «сглаживания» цены на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru