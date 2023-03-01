Байден распорядился нарастить выпуск компонентов гиперзвуковых ракет в США

Президент США Джо Байден направил министру обороны Ллойду Остину меморандум с требованием нарастить объемы производства компонентов для гиперзвуковых ракет, сообщает ТАСС.

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В документе сказано, что решение главы Белого дома направлено на расширение потенциала американского военно-промышленного комплекса.

Согласно меморандуму, американский лидер воспользовался законом о производстве продукции военного назначения. Акт был принят во времена Корейской войны.

При этом Байден признал, что промышленность США не способна самостоятельно привлечь инвестиции для наращивания выпуска компонентов гиперзвуковых ракет.

Глава Белого дома в среду, 1 марта, подписал указ о продлении на год режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСШАДжо Байден
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