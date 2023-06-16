Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР

Глава Белого дома Джо Байден раскритиковал журналиста после его вопроса об украинском досье ФБР, сообщает РИА Новости.

Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах

По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у американского лидера, почему он фигурирует в украинских файлах ФБР.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», — сказал Байден.

Ранее конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФБРЖурналистыПрезидент СШАДжо Байден

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