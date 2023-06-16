Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР

По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у американского лидера, почему он фигурирует в украинских файлах ФБР.

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», — сказал Байден.

Ранее конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

