Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР
16 июня 202303:30
Глава Белого дома Джо Байден раскритиковал журналиста после его вопроса об украинском досье ФБР, сообщает РИА Новости.
По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у американского лидера, почему он фигурирует в украинских файлах ФБР.
«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», — сказал Байден.
Ранее конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР
- СМИ: актер Аль Пачино стал отцом в 83 года
- Хинштейн: Идет проверка ростовской фермы, где двое мужчин купались в молоке
- Рогов: Активность ВСУ резко усилилась на Запорожском направлении
- Титов: Банки на Кубе начали принимать карты «Мир»
- На Шпицбергене может появиться необычный арктический спа-центр
- Решетников рассказал о росте потребительского спроса
- Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о желании поговорить с Путиным
- Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае
- Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru