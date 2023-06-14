Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах

По словам бывшего американского президента, после президентских выборов восторжествует справедливость, если он сможет одержать победу. В то же время для Байдена день, когда ему предъявят обвинения, станет днем позора.

Вместе с тем Трамп заявил о своей невиновности, а предъявленные обвинения, как считает бывший президент США, — не что иное, как политическое преследование.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

