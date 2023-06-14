Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах

Экс-лидер США Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по 37 пунктам за хранение секретных документов, заявил, что в случае победы на президентских выборах назначит спецпрокурора, чтобы расследовать предполагаемые махинации нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание Politico.

Клинтон считает, что победа Трампа на президентских выборах положит конец Украине

По словам бывшего американского президента, после президентских выборов восторжествует справедливость, если он сможет одержать победу. В то же время для Байдена день, когда ему предъявят обвинения, станет днем позора.

Вместе с тем Трамп заявил о своей невиновности, а предъявленные обвинения, как считает бывший президент США, — не что иное, как политическое преследование.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАОбвиненияДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры