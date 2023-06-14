Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах
Экс-лидер США Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по 37 пунктам за хранение секретных документов, заявил, что в случае победы на президентских выборах назначит спецпрокурора, чтобы расследовать предполагаемые махинации нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание Politico.
По словам бывшего американского президента, после президентских выборов восторжествует справедливость, если он сможет одержать победу. В то же время для Байдена день, когда ему предъявят обвинения, станет днем позора.
Вместе с тем Трамп заявил о своей невиновности, а предъявленные обвинения, как считает бывший президент США, — не что иное, как политическое преследование.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах
- СМИ: Послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ
- Суд отказался исключить Слепакова из реестра иноагентов
- Пригожин: 5 августа ЧВК «Вагнер» вернется на фронт
- Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
- СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце
- Песков: В Кремле с тревогой восприняли сообщения о депутате Делимханове
- Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными
- Минобороны РФ сообщило о потере в ВСУ 7,5 тыс. человек
- Песков опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru