СКР: возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

По факту крушения самолета «Эмбрайер» в Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в Следственном комитете России.

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Воздушное судно, следовавшее из Москвы в Санкт-Петербург, потерпело крушение в поле на территории Бологовского района. Все находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.

«На место происшествия выехала следственная группа», - добавили в пресс-службе СКР.

Ранее стало известно, что среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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