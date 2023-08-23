СКР: возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области
По факту крушения самолета «Эмбрайер» в Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в Следственном комитете России.
Воздушное судно, следовавшее из Москвы в Санкт-Петербург, потерпело крушение в поле на территории Бологовского района. Все находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.
«На место происшествия выехала следственная группа», - добавили в пресс-службе СКР.
Ранее стало известно, что среди пассажиров рухнувшего самолета под Тверью значился Евгений Пригожин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru