Байден продлил режим ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Джо Байден подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В документе отмечается,что пандемия всё ещё представляет угрозу здоровью граждан и национальной безопасности. Режим ЧС в стране был введен указом экс-президента страны Дональда Трампа 13 марта 2020 года.
Режим действует в Соединенных Штатах почти год. Накануне в стране объявили траур в память о погибших от последствий заражения коронавирусом американцах. Их число достигло 500 тысяч.
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