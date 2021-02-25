Байден продлил режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Джо Байден подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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В документе отмечается,что пандемия всё ещё представляет угрозу здоровью граждан и национальной безопасности. Режим ЧС в стране был введен указом экс-президента страны Дональда Трампа 13 марта 2020 года.

Режим действует в Соединенных Штатах почти год. Накануне в стране объявили траур в память о погибших от последствий заражения коронавирусом американцах. Их число достигло 500 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСША
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