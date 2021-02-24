Врач назвал условие победы над COVID-19 в 2021 году

Эксперт признал, что люди сейчас дезориентированы в этом вопросе, потому не так охотно делают прививки. Владимир Болибок напомнил, что полностью вирус не исчезнет, он просто перейдет в разряд сезонных. В то же время пока не решён вопрос со снятием ограничений.

«Вопрос по снятию масочного режима серьезный. Он решается на уровне глав регионов. В Москве, возможно, это произойдет быстрее, потому что мэр Сергей Собянин достаточно решительный. Но Удмуртия и Чечня постановления об отмене масочного режима отозвали обратно, когда им пригрозили с больших верхов. Путаница в итоге, кто же на самом деле это решает. Я помню, что Путин заявлял, что это решают регионы, потому что невозможно этим процессом из центра руководить, а в итоге административная коллизия приключилась», - отметил врач.

В России достаточно регионов, где статистика фиксирует спад заболеваемости. В этом случае важнейший показатель – освободившийся коечный фонд. И вот там, где больницы вновь начинают работать по профилю, масочный режим уже можно отменять, считает Болибок.