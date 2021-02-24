Врач назвал условие победы над COVID-19 в 2021 году
Иммунолог Владимир Болибок также рассказал НСН, по какому критерию следует определять, готов ли тот или иной регион к отмене масочного режима.
России нужно держать границы на замке, чтобы страна справилась с коронавирусом уже в этом году, заявил в беседе с НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Ранее в европейском бюро ВОЗ предположили, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года.
«Если Россия останется закрытой от въезда иностранцев, и мы тем самым исключим заносы, то сможем и раньше 2022 года преодолеть пандемию. Но если всё откроется, то локальные вспышки будут, и они будут связаны с новыми штаммами. Причем в России может появиться и свой штамм, это немного снизит эффективность вакцин. Если сейчас она превышает 90%, то на новых штаммах она будет около 60%. И также важен охват вакцинации», - уточнил Болибок.
Эксперт признал, что люди сейчас дезориентированы в этом вопросе, потому не так охотно делают прививки. Владимир Болибок напомнил, что полностью вирус не исчезнет, он просто перейдет в разряд сезонных. В то же время пока не решён вопрос со снятием ограничений.
«Вопрос по снятию масочного режима серьезный. Он решается на уровне глав регионов. В Москве, возможно, это произойдет быстрее, потому что мэр Сергей Собянин достаточно решительный. Но Удмуртия и Чечня постановления об отмене масочного режима отозвали обратно, когда им пригрозили с больших верхов. Путаница в итоге, кто же на самом деле это решает. Я помню, что Путин заявлял, что это решают регионы, потому что невозможно этим процессом из центра руководить, а в итоге административная коллизия приключилась», - отметил врач.
В России достаточно регионов, где статистика фиксирует спад заболеваемости. В этом случае важнейший показатель – освободившийся коечный фонд. И вот там, где больницы вновь начинают работать по профилю, масочный режим уже можно отменять, считает Болибок.
«Пандемия – как природное явление, и давать прогнозы – это как давать прогноз погоды. Завтра новая инфекция выскочит, и мы начнем бороться с ней», - добавил он.
По данным оперативного штаба. суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 11 749 случаев. Уровень заражения продолжает снижаться с начала года, второй день подряд число новых случаев находится на отметке более 11,5 тыс. случаев.
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