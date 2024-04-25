Байден прочитал с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи

Глава США Джо Байден допустил оговорку, прочитав с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом, сообщает «РЕН ТВ».

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Это случилось во время выступления президента в Вашингтоне, во время которого он говорил о собственном решении переизбираться на второй президентский срок.

«Представьте, что мы можем сделать дальше. Еще четыре года. Пауза», – произнес Байден. Американский лидер при этом не выразил никаких эмоций.

Также у президента не получалось членораздельно читать с телесуфлера отдельные слова.

Около 40% граждан США считают, что глава государства Джо Байден в случае переизбрания не доживет до конца своего второго срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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