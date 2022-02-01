США начали эвакуировать семьи своих госслужащих из Белоруссии

Госдепартамент США предписал членам семей американских государственных служащих в Белоруссии покинуть республику. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в Госдепе, в регионе сложилась непредсказуемая ситуация на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границ Украины. В связи с этим гражданам США рекомендуют воздержаться от поездок в Белоруссию, пишет «Свободная пресса».

Ранее Госдеп США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей покинуть Украину из-за ситуации вокруг страны, напоминает Газета.ру.

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