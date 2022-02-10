Опрос CNN: 58% американцев не одобряют политику Байдена

Примерно 6 из 10 американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные своего опроса.

В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена

Согласно опросу, рейтинги президента упали по всем направлениям. Так, 41% из числа опрошенных одобрили то, как Байден справляется со своей работой, в то время как 58% не одобрили.

В опросе тех, кто не одобряет общую работу Байдена, попросили назвать действие президента, к которому они относятся позитивно. 56% не смогли назвать ничего позитивного. В то же время из тех, кто в целом одобрил Байдена, 26% не назвали ничего негативного.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры