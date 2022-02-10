Опрос CNN: 58% американцев не одобряют политику Байдена

Согласно опросу, рейтинги президента упали по всем направлениям. Так, 41% из числа опрошенных одобрили то, как Байден справляется со своей работой, в то время как 58% не одобрили.

В опросе тех, кто не одобряет общую работу Байдена, попросили назвать действие президента, к которому они относятся позитивно. 56% не смогли назвать ничего позитивного. В то же время из тех, кто в целом одобрил Байдена, 26% не назвали ничего негативного.

