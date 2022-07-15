Байден признался в использовании шпаргалки

Оказалось, даже имена журналистов, на вопросы которых глава государства будет отвечать, помощники ему собирают в список.

На пресс-конференции Байдену предложили выбрать кого-то из представителей СМИ, чтобы президенту задали вопрос.

«Да, у меня как раз есть для этого список», — сказал Байден и прочитал имя журналиста.

Ранее президент США растерялся в аэропорту Израиля. Сойдя с трапа самолета, глава государства не понял, что ему делать дальше и попросил совета.

