Байден признался в использовании шпаргалки

Американский президент Джо Байден доказал, что хорошо говорить может только по заранее подготовленному тексту, сообщает телеканал «360».

NYT: большинство американцев не хотят видеть Байдена кандидатом от Демократической партии

Оказалось, даже имена журналистов, на вопросы которых глава государства будет отвечать, помощники ему собирают в список.

На пресс-конференции Байдену предложили выбрать кого-то из представителей СМИ, чтобы президенту задали вопрос.

«Да, у меня как раз есть для этого список», — сказал Байден и прочитал имя журналиста.

Ранее президент США растерялся в аэропорту Израиля. Сойдя с трапа самолета, глава государства не понял, что ему делать дальше и попросил совета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры