Байден признался в использовании шпаргалки
Американский президент Джо Байден доказал, что хорошо говорить может только по заранее подготовленному тексту, сообщает телеканал «360».
Оказалось, даже имена журналистов, на вопросы которых глава государства будет отвечать, помощники ему собирают в список.
На пресс-конференции Байдену предложили выбрать кого-то из представителей СМИ, чтобы президенту задали вопрос.
«Да, у меня как раз есть для этого список», — сказал Байден и прочитал имя журналиста.
Ранее президент США растерялся в аэропорту Израиля. Сойдя с трапа самолета, глава государства не понял, что ему делать дальше и попросил совета.
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