В США Харрис, Клинтон и Байденов лишили доступа к секретной информации

Ряд американцев, в том числе членов семьи экс-президента США Джо Байдена, лишили доступа к секретной информации и возможности работать с такими данными. Об этом сообщили в Белом доме.

Решение касается Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс,Эндрю Вайсмана, Элвина Брэгга, Элизабет Чейни, Энтони Блинкена, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джейкоба Салливана, Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена его семьи. В Белом доме отметили, что доступ указанных лиц «более не отвечает национальным интересам».

Все руководители исполнительных ведомств должны ограничить доступ перечисленных граждан к охраняемым объектам американского правительства без сопровождения, их участие в секретных брифингах, доступ к информации, составляющей государственную тайну.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил доступ бывшего лидера страны Джо Байдена к секретным сведениям.

