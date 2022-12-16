«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал глава государства на сессии саммита США-Африка.

По словам президента, в ближайшие три года Вашингтон выделит около 55 миллиардов долларов на помощь Африке.

В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Об этом заявил ранее президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

