Байден предложил Африканскому союзу присоединиться к G20

Американский лидер Джо Байден официально предложил Африканскому союзу присоединиться к «Большой двадцатке», сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

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«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал глава государства на сессии саммита США-Африка.

По словам президента, в ближайшие три года Вашингтон выделит около 55 миллиардов долларов на помощь Африке.

В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Об этом заявил ранее президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаСШАДжо Байден
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