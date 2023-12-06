Байден пожаловался на «стреляющих в колено Украине» республиканцев
Президент США Джо Байден обвинил республиканскую оппозицию в блокировании военной помощи Украине. Глава Белого дома выступил с телевизионным обращением.
«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», - заявил американский лидер.
Байден пожаловался, что республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом по вопросу выделения дополнительной помощи Украине в размере $60 миллиардов. Он призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса для решения вопроса до начала рождественских каникул.
Представитель Белого дома Джон Кирби назвал высокой вероятность поражения Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru