Байден пожаловался на «стреляющих в колено Украине» республиканцев

«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», - заявил американский лидер.

Байден пожаловался, что республиканцы отказываются идти на диалог с Белым домом по вопросу выделения дополнительной помощи Украине в размере $60 миллиардов. Он призвал оппонентов к поиску межпартийного компромисса для решения вопроса до начала рождественских каникул.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал высокой вероятность поражения Украины в конфликте с Россией, передает «Радиоточка НСН».

