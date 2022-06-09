Американская полиция переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина

Это произошло из-за его дороговизны. Теперь правоохранительные органы будут стараться реагировать на вызовы без выезда на место.

Цены на автомобильное топливо в США продолжают устанавливать новые рекорды. 8 июня был достигнут исторический максимум в 4,955 доллара за галлон в среднем по Соединенным Штатам.

Ранее ведущий канала Fox Business указал на рост стоимости бензина и опасность веерных отключений электричества. По словам эксперта, США попали в «инфляционную спираль», и такого «не было никогда».

