СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в США покончил с собой до взрыва
3 января 202500:33
В США подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck около башни победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом, находясь внутри машины, сообщает CBS.
В результате погиб 37-летний Мэтью Алан Ливельсбергер, который был сержантом разведки спецназа американской армии. По данным полиции, это было самоубийством.
Ранее политолог заявил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в США покончил с собой до взрыва
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru