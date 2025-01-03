СМИ: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в США покончил с собой до взрыва

В США подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck около башни победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом, находясь внутри машины, сообщает CBS.

В результате погиб 37-летний Мэтью Алан Ливельсбергер, который был сержантом разведки спецназа американской армии. По данным полиции, это было самоубийством.

Ранее политолог заявил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

