Байден пошутил про свой возраст
Президент США Джо Байден заявил, что знает, как чувствует себя «списанный со счетов» из-за возраста человек, пишет РИА Новости.
Глава Белого дома встретился с игроками бейсбольного клуба Houston Astros. Политик высказался о 74-летнем менеджере команды Дасти Бейкере.
Байден заявил, что ему непросто воспринимать то, что людей списывают со счетов из-за возраста.
«Черт, я в этом что-то понимаю», - пошутил президент, намекая на свой возраст.
В ноябре 2023 года Байдену исполнится 81 год. Он стал самым возрастным президентом в истории США.
Байден ранее перепутал Украину с Россией, когда говорил о членстве в НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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