Байден пошутил про свой возраст

Глава Белого дома встретился с игроками бейсбольного клуба Houston Astros. Политик высказался о 74-летнем менеджере команды Дасти Бейкере.

Байден заявил, что ему непросто воспринимать то, что людей списывают со счетов из-за возраста.

«Черт, я в этом что-то понимаю», - пошутил президент, намекая на свой возраст.

В ноябре 2023 года Байдену исполнится 81 год. Он стал самым возрастным президентом в истории США.

Байден ранее перепутал Украину с Россией, когда говорил о членстве в НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

