Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество
Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради нового поколения. Об этом политик заявила на конференции по борьбе с изменением климата.
«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — цитирует Харрис РИА Новости.
Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный вариант речи вице-президента, в котором слово population (англ. «население») заменили на pollution (англ. «загрязнение»).
Ранее президент США Джо Байден оговорился, заявив о необходимости предложить России путь, чтобы страна достигла уровня требований НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru