Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — цитирует Харрис РИА Новости.

Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный вариант речи вице-президента, в котором слово population (англ. «население») заменили на pollution (англ. «загрязнение»).

Ранее президент США Джо Байден оговорился, заявив о необходимости предложить России путь, чтобы страна достигла уровня требований НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

