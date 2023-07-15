Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради нового поколения. Об этом политик заявила на конференции по борьбе с изменением климата.

Вице-президент США Харрис купила три джазовых пластинки

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — цитирует Харрис РИА Новости.

Позже на сайте Белого дома был опубликован исправленный вариант речи вице-президента, в котором слово population (англ. «население») заменили на pollution (англ. «загрязнение»).

Ранее президент США Джо Байден оговорился, заявив о необходимости предложить России путь, чтобы страна достигла уровня требований НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США

Горячие новости

Все новости

партнеры