Байден поручил Госдепу выделить помощь Украине

Американский лидер Джо Байден поручил главе Госдепа США Энтони Блинкену выделить помощь Киеву, сообщает Белый дом.

Речь идет о сумме до 126 миллионов долларов, говорится в документе.

В Пентагоне заявили, что американский власти не смогут долго поддерживать Киев, предоставляя новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

