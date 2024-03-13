Байден поручил Госдепу выделить помощь Украине
13 марта 202404:28
Американский лидер Джо Байден поручил главе Госдепа США Энтони Блинкену выделить помощь Киеву, сообщает Белый дом.
Речь идет о сумме до 126 миллионов долларов, говорится в документе.
В Пентагоне заявили, что американский власти не смогут долго поддерживать Киев, предоставляя новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих складов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru