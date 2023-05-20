Байден попросил журналистов замолчать после вопросов о дефолте в США

Американскому лидеру задавали очень много вопросов о вероятности дефолта в стране. Байден заявил, что он абсолютно споен насчет разговоров о возможном дефолте. Президент США отметил, что переговоры с республиканцами по вопросу увеличения лимита заимствований уже состоялись.

Накануне СМИ сообщали, что Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине.

Между тем на Украине сообщили, что президент страны Владимир Зеленский встретится с Байденом на саммите в Хиросиме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

