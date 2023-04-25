Байден пообещал скоро выдвинуться кандидатом на выборы президента

Американский лидер Джо Байден пообещал журналистам, что «очень скоро» объявит об участии в выборах президента в 2024 году.

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«Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро», — заявил глава Белого дома.

По некоторым данным, президент США может озвучить свои планы уже 25 апреля.

Как сообщалось ранее, Байден должен убедить сторонников, что готов к переизбранию физически, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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