Байден пообещал скоро выдвинуться кандидатом на выборы президента
25 апреля 202301:56
Американский лидер Джо Байден пообещал журналистам, что «очень скоро» объявит об участии в выборах президента в 2024 году.
«Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро», — заявил глава Белого дома.
По некоторым данным, президент США может озвучить свои планы уже 25 апреля.
Как сообщалось ранее, Байден должен убедить сторонников, что готов к переизбранию физически, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru