Хиллари Клинтон выразила уверенность в победе Джо Байдена на выборах
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила уверенность, что Джо Байден выиграет президентские выборы в 2024 году, сообщает РИА Новостию
По её словам, обойти нынешнего американского лидера не сможет ни экс-президент Дональд Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.
«У Трампа есть твердая поддержка, которая, вероятно, поможет ему выиграть кандидатуру от республиканцев... но я не верю, что на всеобщих выборах он сможет выстоять против президента Байдена», - подчеркнула Клинтон.
Ранее президент США Джо Байден принял решение относительно участия в выборах главы государства в 2024 году и вскоре объявит о нём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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