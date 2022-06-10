СМИ: три человека погибли в результате стрельбы в США

Минимум три человека погибли при стрельбе в четверг в Смитсберге штата Мэриленд США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы штата.

В результате стрельбы в США есть погибшие

По предварительным данным, стрельба произошла на предприятии.

Сообщается, что преступник обезврежен.


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ФОТО: https://pixabay.com/
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