СМИ: три человека погибли в результате стрельбы в США
10 июня 202200:22
Минимум три человека погибли при стрельбе в четверг в Смитсберге штата Мэриленд США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы штата.
По предварительным данным, стрельба произошла на предприятии.
Сообщается, что преступник обезврежен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Врач рассказал, от какой еды стоит отказаться после 60 лет
- Захарова пошутила над Байденом
- СМИ: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
- Франция, Германия и Великобритания вновь готовы к сделке по ядерной программе Ирана
- СМИ: три человека погибли в результате стрельбы в США
- Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна
- Команда Испании обыграла сборную Швейцарии в Лиге наций
- Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
- СМИ: Еврокомиссия 17 июня рекомендует дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
- Главный тренер Паоло Ваноли покинул «Спартак»
9 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru