В Германии сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
Роль России на Ближнем Востоке усиливается, это демонстрируют различия в приеме президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена во время их визитов в Саудовскую Аравию. Об этом пишет журналист Даниэль-Дилан Бемер в своей колонке для Welt.
В материале отмечается, что в 2017 году экс-президента США Дональда Трампа встретили в Эр-Рияде танцами с саблями, также политику предоставили отдельную напоминающую дворец гостиницу. Путина в 2019 году встретили не менее роскошно: кортеж российского лидера сопровождали шестнадцать всадников на благородных скакунах, а проживал президент во дворце из личного владения королевского семейства.
«Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. <...> Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — пишет Бемер.
Журналист напомнил, что ближневосточные союзники США не стали выступать против России после начала спецоперации на Украине: государства не поддержали западную политику в отношении Киева, а ОАЭ не стали голосовать за антироссийскую резолюцию в Совбезе ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Шойгу потребовал нарастить действия ВС РФ для исключения ударов Киева по Донбассу и регионам
- Депутат Госдумы предложил объявить Байдена в международный розыск
- В Германии сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
- В Новошахтинске задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
- Макфол: В США многие поддерживают позицию Путина о единстве русских и украинцев
- Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения
- США планируют выделить $100 млн на обучение украинских пилотов
- Минпромторг рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые товары
- Старовойт: По Теткино выпустили более 20 мин, никто не пострадал
- СМИ: Украина пригрозила зарубежным банкам исками из-за российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru