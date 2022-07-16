В Германии сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена

Роль России на Ближнем Востоке усиливается, это демонстрируют различия в приеме президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена во время их визитов в Саудовскую Аравию. Об этом пишет журналист Даниэль-Дилан Бемер в своей колонке для Welt.

Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии

В материале отмечается, что в 2017 году экс-президента США Дональда Трампа встретили в Эр-Рияде танцами с саблями, также политику предоставили отдельную напоминающую дворец гостиницу. Путина в 2019 году встретили не менее роскошно: кортеж российского лидера сопровождали шестнадцать всадников на благородных скакунах, а проживал президент во дворце из личного владения королевского семейства.

«Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. <...> Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — пишет Бемер.

Журналист напомнил, что ближневосточные союзники США не стали выступать против России после начала спецоперации на Украине: государства не поддержали западную политику в отношении Киева, а ОАЭ не стали голосовать за антироссийскую резолюцию в Совбезе ООН.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинСаудовская Аравия
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