В ООН заявили, что Израиль устроил «бойню» в Газе

Израиль совершил множество военных преступлений в секторе Газа и на Западном берегу, устроив «кровавую бойню». Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«За последние пять месяцев ... управление [Верховного комиссара ООН по правам человека] зафиксировало множество инцидентов, которые могут быть приравнены к военным преступлениям со стороны израильских сил, а также признаки того, что ... силы совершали неизбирательные или непропорциональные нападения, нарушающие международное гуманитарное право», — подчеркнул Тюрк.

В частности, комиссар заявил о «беспрецедентном» уровне убийств гражданских лиц в Газе, в том числе сотрудников ООН и журналистов, гуманитарном кризисе, неоднократном перемещении не менее 75% населения, массовом разрушении гражданской инфраструктуры. Также Тюрк указал на систематический снос целых кварталов в анклаве, что делает его «в значительной степени непригодным для жизни».

Кроме того, верховный комиссар назвал военными преступлениями нападения палестинского движения ХАМАС и ракетные обстрелы Израиля.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа превысило 30 тысяч, пишет RT.

