Байден пообещал «дипломатический прорыв» в отношениях с КНДР

Президент США Джо Байден заявил о необходимости наладить отношения с КНДР, передают СМИ.

Пхеньян заявил, что РФ и КНДР укрепляют взаимную поддержку в борьбе с внешними угрозами

По словам главы Белого дома, Вашингтон ищет возможности для диалога с Пхеньяном. Он не исключил, что в отношениях США и КНДР произойдет «дипломатический прорыв».

Байден отметил, что в Вашингтоне идет работа по нормализации отношений двух стран. Подробностей американский лидер не озвучил.

Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане, пишет журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:КНДРСШАДжо Байден

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