Байден пообещал «дипломатический прорыв» в отношениях с КНДР

По словам главы Белого дома, Вашингтон ищет возможности для диалога с Пхеньяном. Он не исключил, что в отношениях США и КНДР произойдет «дипломатический прорыв».

Байден отметил, что в Вашингтоне идет работа по нормализации отношений двух стран. Подробностей американский лидер не озвучил.

Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане, пишет журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver, передает «Радиоточка НСН».

