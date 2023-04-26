Байден пообещал «дипломатический прорыв» в отношениях с КНДР
26 апреля 202321:00
Президент США Джо Байден заявил о необходимости наладить отношения с КНДР, передают СМИ.
По словам главы Белого дома, Вашингтон ищет возможности для диалога с Пхеньяном. Он не исключил, что в отношениях США и КНДР произойдет «дипломатический прорыв».
Байден отметил, что в Вашингтоне идет работа по нормализации отношений двух стран. Подробностей американский лидер не озвучил.
Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане, пишет журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver, передает «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru