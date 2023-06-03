Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта, сообщил Белый дом.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ДефолтГосдолгДжо Байден

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