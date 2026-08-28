В Севастополе из-за атаки БПЛА повреждены жилой дом и детский сад

Многоквартирный дом и здание детского сада получили повреждения после атаки ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34 (мы готовили его к открытию после текущего ремонта к 1 сентября)», - написал он на платформе «Макс».

В доме на пятом этаже произошел пожар, открытое горение ликвидировали. Взрывной волной в здании выбило окна, рамы, были повреждены балконы, во многих квартирах пострадали стены и мебель.

Как отметил Развожаев, при атаке пострадали два человека: пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, мужчина - осколочные ранения.

Ранее в Шебекине Белгородской области БПЛА ударил по машине скорой помощи, погиб фельдшер, четыре человека получили ранения, пишет 360.ru.

