В Севастополе из-за атаки БПЛА повреждены жилой дом и детский сад
Многоквартирный дом и здание детского сада получили повреждения после атаки ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада № 34 (мы готовили его к открытию после текущего ремонта к 1 сентября)», - написал он на платформе «Макс».
В доме на пятом этаже произошел пожар, открытое горение ликвидировали. Взрывной волной в здании выбило окна, рамы, были повреждены балконы, во многих квартирах пострадали стены и мебель.
Как отметил Развожаев, при атаке пострадали два человека: пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, мужчина - осколочные ранения.
Ранее в Шебекине Белгородской области БПЛА ударил по машине скорой помощи, погиб фельдшер, четыре человека получили ранения, пишет 360.ru.
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