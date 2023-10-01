Байден заявил о недопустимости прекращения финансирования Украины

Прекращение оказания Вашингтоном помощи Киеву является недопустимым, несмотря на отсутствие средств в принятом краткосрочном бюджете Соединенных Штатов, сообщает американская администрация со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

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«Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить американской поддержке Украины быть прерванной», — сказал президент.

Он выразил надежду, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти принудит Конгресс США обеспечить продолжение помощи Украине.

Ранее Палата представителей Соединенных Штатов утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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