Байден по ошибке положил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии
23 июня 202303:01
Американский лидер Джо Байден перепутал гимн США с гимном Индии.
Инцидент произошел во время встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.
Во время проигрыша глава государства прислонил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он понял, что ошибся, убрав медленно руку.
Во время встречи Моди заявил, что Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru