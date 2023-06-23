Байден по ошибке положил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии

Инцидент произошел во время встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.

Во время проигрыша глава государства прислонил руку к сердцу. Спустя несколько секунд он понял, что ошибся, убрав медленно руку.

Во время встречи Моди заявил, что Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

