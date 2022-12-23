Посол Индии рассказал о планах Моди встретиться с Путиным в следующем году
Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в следующем году. Об этом заявил индийский посол в РФ Паван Капур.
По словам дипломата, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте: Моди и Путин встречались в сентябре на полях саммита ШОС в Самарканде, в декабре провели телефонную беседу, пишет РИА ФАН. Капур подчеркнул, что общение политиков продолжится, при этом посол не уточнил, на какой площадке планируется встреча.
«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», — цитирует посла РИА Новости.
Дипломат указал, что в Нью-Дели ожидают контактов с Путиным «в скором времени», однако конкретных договоренностей пока нет.
На минувшей неделе Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого политики высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, пишет Ura.ru.
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