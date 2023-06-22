Моди: Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине

По его словам, кризис на Украине и пандемия коронавируса нанесли серьёзный ущерб странам глобального юга.

Индийский премьер подчеркнул, что, лишь объединив усилия всех стран можно достичь мира.

«С самого начала событий на Украине Индия делала акцент на том, что конфликты, подобные этому, нужно решать дипломатическим путем», - добавил Моди.

Ранее премьер-министр Индии призвал реформировать ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

