Моди: Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине

Индия готова приложить свои усилия для восстановления мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в Вашингтоне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

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По его словам, кризис на Украине и пандемия коронавируса нанесли серьёзный ущерб странам глобального юга.

Индийский премьер подчеркнул, что, лишь объединив усилия всех стран можно достичь мира.

«С самого начала событий на Украине Индия делала акцент на том, что конфликты, подобные этому, нужно решать дипломатическим путем», - добавил Моди.

Ранее премьер-министр Индии призвал реформировать ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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