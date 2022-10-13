Байден по ошибке объявил своего сына погибшим в Ираке

«Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке», — заявил Байден, отмечая, что в Колорадо проходили подготовку принимавшие участие во Второй мировой войне американские военные.



Старший сын президента США Бо Байден проходил военную службу в Ираке в 2008—2009 годах, пишет Ura.ru. Байден-младший умер в 2015 году в возрасте 46 лет от опухоли головного мозга, напоминает РИА ФАН.

