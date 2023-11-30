Байден перед спонсорами упомянул Трампа 28 раз

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед спонсорами с речью, посвященной его предшественнику Дональду Трампу, сообщает телеканал «360».

«Нужна свежая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа

Глава государства в ходе выступления сказал о бывшем президенте 28 раз. Он обвинял Трампа в намерениях отказаться от существующей политики.

Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры