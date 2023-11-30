Байден перед спонсорами упомянул Трампа 28 раз
30 ноября 202302:24
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед спонсорами с речью, посвященной его предшественнику Дональду Трампу, сообщает телеканал «360».
Глава государства в ходе выступления сказал о бывшем президенте 28 раз. Он обвинял Трампа в намерениях отказаться от существующей политики.
Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Байден перед спонсорами упомянул Трампа 28 раз
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru