«Нужна свежая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа

По его словам, оба политика «не идеальны», в том числе из-за возраста, и Белому дому необходима «свежая кровь».



«Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров», - заявил Шварценеггер.



Он также выразил сожаление по поводу того, что у новых лица в обеих политических партиях США отсутствуют явные шансы, и посочувствовал американцам, обеспокоенным возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на президентских выборах 2024 года.

Ранее Шварценеггер напомнил, что согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны. Он заявил, что мог бы побороться за пост главы Белого дома, если бы имел на это право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».