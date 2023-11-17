«Нужна свежая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа
Звезда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в интервью газете Politico выступил против действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа.
По его словам, оба политика «не идеальны», в том числе из-за возраста, и Белому дому необходима «свежая кровь».
«Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров», - заявил Шварценеггер.
Он также выразил сожаление по поводу того, что у новых лица в обеих политических партиях США отсутствуют явные шансы, и посочувствовал американцам, обеспокоенным возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на президентских выборах 2024 года.
Ранее Шварценеггер напомнил, что согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны. Он заявил, что мог бы побороться за пост главы Белого дома, если бы имел на это право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru