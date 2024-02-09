Байден отверг критику о своей памяти, назвав затем Нетаньяху чужим именем
Американский лидер Джо Байден ответил на критику об ослаблении своей памяти в силу возрастных изменений, сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил, что его память в порядке, но тут же оговорился, назвав главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Журналисты затронули вопрос по поводу слабеющей памяти президента на фоне его преклонного возраста.
«Моя память в порядке», — несколько раз эмоционально указал Байден. После этого, говоря о конфликте в секторе Газа, глава Белого дома допустил оговорку. «Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа», — сказал Байден.
Физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей. 62% респондентов заявили о высокой обеспокоенности ментальным и физическим состоянием действующего президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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